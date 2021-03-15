''Bu pozisyon bizde olsa ofsayt verilirdi''

Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, yedikleri golün ofsayt olduğunu iddia etti.

Maç sonrası yapılan basın toplantısında çoğu şeyin doğru gitmediğini söyleyen Bulut şunları ifade etti:

"Rakip, kalemize bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. İkinci yarı, maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık. İkili forvete döndük. Daha baskılı ve dikine oynayalım, dedik. Birkaç pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan gol buldu. Aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada, taraftarlar ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde zor."