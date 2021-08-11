Bu da 'ören sporcu': Altın madalyalı İngiliz yüzücünün hobisi olimpiyatlara damga vurdu!

Yarışlar esnasında havuz başında atlama sırasını beklerken zamanını örgü örerek değerlendiren isim, Tokyo Olimpiyatları’nın en ilginç sporcusu olarak adını yazdırdı.

Daley örgü örme hobisiyle ekranlarda sık sık görüldü.

Daley havuzda olmadığı zamanlarda soluğu tribünde aldı ve elinde şişleri ve ipiyle görüldü.

10 metre senkronize dalışta ülkesine altın madalya kazandırmakla yetinmeyen Daley, arkadaşının Fransız bulldog’u cinsi köpeğine kazak örmek için de zaman buldu.

Daley kazandığı altın madalya için İngiliz bayrağı desenli bir kılıf örmeyi de ihmal etmedi.