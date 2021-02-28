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Bu bodruma giren milli sporcu olarak çıkıyor

Kocaeli’de 2 bin lisanlı sporcunun yetiştiği 250 metrekarelik bodrum katı kulüpte, ring sporlarında ulusal ve uluslararası başarılar elde ediliyor. Antrenör Eren ve İpek Nur Koç çifti, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturduğu gençlerin hem şampiyon, hem de özgüvenli olmalarını sağlıyor.

Spor 28.02.2021, 10:20
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Bu bodruma giren milli sporcu olarak çıkıyor

Kocaeli’de 2 bin lisanlı sporcunun yetiştiği 250 metrekarelik bodrum katı kulüpte, ring sporlarında ulusal ve uluslararası başarılar elde ediliyor. Antrenör Eren ve İpek Nur Koç çifti, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturduğu gençlerin hem şampiyon, hem de özgüvenli olmalarını sağlıyor.

Kocaeli’de yaşayan Milli Takım Antrenörü 33 yaşındaki Eren Koç, sporla 6 yaşında tanıştı. Yıllar içerisinde kendisini ring sporlarında geliştiren Koç, 2010 yılında yine kendisi gibi sporcu olan kardeşi Erkan Koç ile birlikte Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü’nü kurdu. Kick boks, boks, muay thi, wushu kung fu gibi ring spor dallarında eğitim veren Koç ailesinin yetiştirdiği gençler, ulusal ve uluslararası çok sayıda başarı elde etti. Eren Koç’un sporcu eşi 25 yaşındaki İpek Nur Koç da 2017 yılından bu yana kulübün antrenörü olarak eğitim veriyor.

Eren Koç: "Bu kulüpte 2 bin lisanlı sporcu yetişti"

Spor hayatında 27 yılı geride bıraktığını anlatan Eren Koç, 2010 yılında kurulan kulüpte 2 bin lisanlı sporcu yetiştirdiklerini kaydetti. Şu anda 50 kişiyle antrenmanları sürdürdüklerine dikkat çeken Koç, "150 Türkiye şampiyonu, 100 Türkiye 2’ncisi, 50 tane de Türkiye 3’üncüsü yetiştirdik. Kulübümüzde 30 milli sporcu var. Uluslararası Balkan şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında, üniversiteler arası dünya şampiyonasında, İslam oyunları ve 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlarda yarıştık ve çeşitli ödüller elde ettik" dedi.

"Çocuklarımıza gelecek vermek istiyoruz"

Gençleri kötü alışkanlardan uzak tutarak, spora davet ettiklerini ifade eden Koç, "Çocuklarımıza gelecek vermek istiyoruz. İlerisi için hedef belirlesinler istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonlarından 5 sporcumuzu beden eğitimi öğretmenliği okuttuk. Hedefimiz de, aşağıdan gelen minik sporcularımızı da aynı şekilde spor ahlakı ile yetiştirmek ve topluma kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kendimi çocuklara adadım"

Sporla antrenör babası sayesinde tanıştığını belirten Eren Koç, “Spora ilk başladığım zamanlarda sadece spor yapmak için öğrenmek istiyordum. Ama zaman geçtikçe yeteneğim olduğunu fark ettim. Antrenmanlarımı yaparak Türkiye şampiyonu oldum, uluslararası alanlarda milli sporcu oldum. 2010 yılında ise antrenörlük hedefim oldu. Antrenörlük belgemi aldım ve 11 yıldır kendimi çocuklara adadım" şeklinde konuştu.

"Yer üstünde antrenman yapmak istiyoruz"

2010 yılından bu yana bodrum katlarında spor eğitimi verdiğini dile getiren Koç, "2010’dan beri bodrum katlarından maalesef çıkamadık. Kira şartları çok fazla ağır olduğu için. Çocuklarımızı bodrum kattan üstlere çıkarmak ve yer üstünde antrenman yapmak istiyoruz. Bu çocuklar ülkemizi temsil eden, ulusal platformlardan, Avrupa’da Kocaeli’mize derece getiren çocuklarımız" cümlelerine yer verdi.

İpek Nur Koç: "Bodrum katında şampiyonlar çıkarıyoruz"

15 yaşından bu yana fiili olarak spor yaptığına dikkat çeken İpek Nur Koç, "Ben yaklaşık 3 seneden bu yana bu salonda eğitim veriyorum. Burada tek sıkıntımız bodrum katında çalışmamız. Bodrum katında şampiyonlar çıkarıyoruz, dünya şampiyonları çıkarıyoruz. Bu salon bize yeterli gelmiyor. Bodrumda değil de daha dış cephesi açık olan, gün ışığı alan yerde antrenman yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlarımız var"

Kick boks, boks, muay thi, wushu kung fu gibi ring spor dallarında eğitim verdiklerine anımsatan Koç, şunları söyledi:

"Aktif olduğumuz spor dalı wushu kung fu. Daha çok wushu kung fu da derecelerimiz var. Türkiye, Balkan, dünya, İslam şampiyonlarımız var. Eğitim verdiğimiz spor dallarından çıkıp, BESYO okuyan öğrencilerimiz oldu."

"Kadınlara ücretsiz ders verebilirim"

Gençleri kötü alışkanlardan uzak tutmayı hedeflediklerini aktaran İpek Nur Koç, "Dışarıda kötü alışkanlıklardan sıyrılıp, özgüven kazanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda kadına şiddet de çok yaygınlaştı. Bu ring ve savunma sporları kadınların özgüvenini geliştirebilir. Bende kadınların özgüveninin yerine gelmesi için, onlara ücretsiz eğitim verebilirim. Yeter ki kendilerini savunmayı öğrensinler" dedi.

Mehmet Umut Kısmet: "Dünya şampiyonluklarını görmek istiyorum"

2010’dan bu yana spor yaptığını söyleyen 18 yaşındaki Mehmet Umut Kısmet, “Türkiye ve Balkan derecelerim var. Çocukluğumda spora karşı bir hevesim vardı. Ben sporda ilerledikçe hocalarım bendeki ışığı fark ettiler ve devam etmemi söylediler. Onlar sayesinde buralara kadar geldim. Hedefim ise Avrupa ve dünya şampiyonluklarını görebilmek” şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Furkan Cebeci ise 5 yıldır ring sporlarıyla uğraştığını, 2019 ve 2020’de düzenlenen yarışmalarda derece elde ettiğini kaydetti. Cebeci, tek hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu da sözlerine ekledi.
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