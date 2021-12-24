BtcTurk Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk’ün spor sponsorluklarından olan Ski Lab Powered by BtcTurk Roket Yarışı, BtcTurk desteği ile Erzurum’da yapıldı.

17 Aralık tarihinde Palandöken Kayak Merkezi ana pistinde düzenlenen BtcTurk Roket Yarışına, 7 farklı kayak kulübü ve bireysel sporcular olmak üzere 75 kayakçı katıldı. Aralarında 3 olimpik sporcunun da yer aldığı dev yarış, özel teknoloji kar saklama ve kar üretme sistemleri sayesinde 3 saate yakın sürdü. Yarışta, Ski Lab Powered by BtcTurk’ün yanı sıra; Ses Kayak Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rüzgar Kayak Kulübü, İstanbul Üniversitesi Kayak Kulübü, İran Milli Takımı, Snowy Path Kulübü ve bireysel sporcular mücadele etti.

Olimpik sporcular yarışlara damga vurdu

Nefesleri kesen mücadeleler sonunda, Büyük Kadınlar Profesyonel klasmanında olimpik sporcu Forough Abbasi birinci, Atena Kia Shemahki ikinci ve Shaghayeg Kia Darbands üçüncü oldu. Büyük Erkekler Profesyonel klasmanda ise olimpik sporculardan Mohammed Kiadarbandsari birinci, Hossein Saveh Shemsahki ise ikinci oldu. Rüzgar Kayak Okulu’ndan Yusuf Deniz Yıldız ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Büyük Kadınlar yarışında Nazlı Üresin (Bireysel) birinci, Sezen Öğücü (Bireysel) ikinci ve Zeynep İrem Çerkeşli (İstanbul Üniversitesi) üçünü oldu. Büyük Erkeler yarışında ise Koray Bilici (Bireysel) birinci, Yiğit Alp Zafer (İstanbul Üniversitesi) ikinci ve Mehmet Kayışlı (Bireysel) üçüncülük madalyasını aldı.

Kıyasıya geçen mücadelelerde dereceye giren sporcular şu şekilde: