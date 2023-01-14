Bruno Peres, 11’de başladı
Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte lisans çıkartılan Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı, 11’de görev verdi.
Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte lisans çıkartılan Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı, 11’de görev verdi.
Trabzonspor’da geçen sezonun 34. haftasında 23 Nisan 2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Bruno Peres, uzun süren sakatlığının ardından sahalara yeniden döndü.
2022-2023 sezonu ara transfer döneminin 12 Ocak itibarıyla başlamasının ardından bordo-mavililer, Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkartarak resmi müsabaka oynamasının önünü açtı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, Brezilyalı oyuncuya, Başakşehir müsabakasında 11’de şans verdi.