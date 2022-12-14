Brüksel’de Faslılar, Fransa maçını heyecanla takip etti

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelen Fas’ın, Belçika’daki taraftarları heyecanla maçı takip etti.

Yaklaşık 800 bin Fas kökenli vatandaşın yaşadığı Belçika’da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Fransa ile yarı finalde karşılaşan Fas milli takımını destekleyen Faslılar heyecanla televizyon karşısına geçti. Faslılara ait kafe ve restoranlarda yapılan hazırlıklarla maçı kalabalık halde izleyen taraftarlar sloganlarla ülkelerini destekledi.