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Britt Assombalonga Adana Demirspor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Britt Assombalonga’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor 03.07.2021, 16:32
Britt Assombalonga Adana Demirspor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Britt Assombalonga’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
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