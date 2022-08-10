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Breidablik son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan İzlanda takımı Breidablik son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Spor 10.08.2022, 17:56
Breidablik son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan İzlanda takımı Breidablik son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde İzlanda takımı son antrenmanını mücadelenin oynanacağı statta yaptı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı.

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