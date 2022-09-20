Brann-Rosengard maçında Melis Özçiğdem düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikici turunda Brann-Rosengard müsabakasında görev alacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci tur karşılaşmasında Norveç’in Brann ile İsveç’in Rosengard takımları arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem düdük çalacak. Brann Stadyumu’nda 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak müsabakada Özçiğdem’in yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Deybet Gök yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.