Branimir Micovic: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"
KONYASPOR TEKNİK SORUMLUSU BRANİMİR MİCOVİC, FATİH KARAGÜMRÜK KARŞISINDA ŞANSSIZ BİR GOL YEDİKLERİNİ İFADE EDEREK, 1 PUAN ALDIKLARINI VE BUNUNLA YETİNDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Konyaspor Teknik Sorumlusu Branimir Micovic, Fatih Karagümrük karşısında şanssız bir gol yediklerini ifade ederek, 1 puan aldıklarını ve bununla yetindiklerini söyledi.
Konyaspor Teknik Sorumlusu Branimir Micovic, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Micovic, ilk yarıda çok pozisyon bulan, 2-3 gol atabilecek bir Konyaspor olduğunu kaydetti. İlk yarı sonlarında yedikleri şansız golle eşitliğin sağlandığını belirten Micovic, "2. yarıda da çok net 2 pozisyonumuz vardı. Bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. 1 puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız" dedi.
Micovic, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic’in ilk yarı sonunda gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya ise, "Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim. Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor" diye konuştu.