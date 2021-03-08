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Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un forvet oyuncusu Braian Samudio, “Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadık” dedi.

Spor 08.03.2021, 14:51
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Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un forvet oyuncusu Braian Samudio, “Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadık” dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor’u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor’da yeni maçın hazırlıkları başladı. Düşme potasıyla arasında 2 puan olan Çaykur Rizespor kendi sahasında 13 Mart Cumartesi günü oynayacağı Hatayspor maçından 3 puan almayı hedefliyor.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki forvet oyuncusu Braian Samudio, dizindeki problemden dolayı iyi bir sezon geçiremediğini dile getirerek, “Sezonu şu ana kadar iyi geçirdiğimi söyleyemem. Dizimde bir problemim var onun geçmesini de bekliyorum. Maçlarda şu an oynandığı için tam geçmeden tedavi olarak maçlara ve antrenmanlara devam ediyorum. Biraz da bu yüzden şimdiye kadar iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyemem” dedi.

Takımda boy gösteren Covid-19 vakaları ve ardından başlayan sakatlıklar nedeniyle bir istikrar tutturamadıklarını sözlerine ekleyen Samudio, “Sezona iyi başlayamadık ama oynadığımız futbol bir şeyler olacağının habercisiydi. Daha sonra iyi bir periyod geçirdik. İyi maçlar çıkardık, her şey yolundaydı ama ne yazık ki herkesin bildiği gibi Covid-19 vakasıyla beraber takımımızın içerisine bu Covid-19 salgını girdi. Ne yazık ki her hafta 3-4 oyuncumuz Covid-19 oldu. Tabi bu Covid’in devamında dönmek de kolay olmuyor. Sakatlıklar da baş gösterdi, bir türlü bir düzen, bir istikrar yakalayamadık. Şu anda yeni bir hocamız var, yeni bir sayfa açtığımızı düşünüyorum. Covid-19 da artık bitti şu anda her şey bizim elimizde, yeni bir başlangıç yapabiliriz. Umarım bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar çıkartıp, Rizespor taraftarına hak ettiği yerde bitiririz sezonu” şeklinde konuştu.

Hoca değişiklikleri hakkında konuşmamak gerektiğini savunan Samudio, “Aslında teknik direktörler, değişiklikler hakkında çok da konuşmamamız lazım. Şu anda önümüze bakmamız gereken bir süreç var. Bulunduğu pozisyon itibariyle takımı bulunduğu yerden çıkarmamız gerekiyor. Futbol şu anda oynanan bir oyun, şimdiki zamanın oyunu. Öyle bir durum oluyor ki şimdiki zaman dediğiniz durumda hoca kendini iyi hissetmiyor, takım iyi olmuyor ve ne yazık ki bazen böyle şeyler olabiliyor. Tomas hocamız vardı, Sumudica hocamız vardı şimdi de Bülent hocamız var. Bu tür şeylere çok takılmamamız lazım, futbolun doğasında eğer işler yolunda gitmezse böyle şeyler olabiliyor. Bununla ilgili konuşmamak ve elimizden geleni en iyi şekilde yapmak gerekiyor” dedi.

Süper Lig’de her maçın ayrı bir zorluğu olduğunu dile getiren Samudio, “Türkiye’de liglerin 2. yarıları gerçekten çok zor oluyor. Bence hiç sıralamaya bakılmaması gerekiyor. En son maçı yenildi, son sırada gibi şeylere bakmamak gerekiyor. Her maç çok zor, her maçın kendi içerisinde bir hikayesi var. Hocamız dün bir toplantı yaptı bizimle, özellikle evimizde oynadığımız maçlarda çok agresif olmamız gerektiğini, rakibe deplasmana geldiklerini hissettirmemiz gerektiğini söyledi. Bizde eğer böyle yaparsak, agresif oynarsak, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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