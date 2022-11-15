Bozuk zeminde maç yapan futbolcular Bakan Kasapoğlu’na seslendi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 1949 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez bu yıl Manisa Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Bakır Gençlerbirliğispor Kulübü, zeminin bozuk olması nedeniyle kendi sahalarında maç yapamamaktan şikayetçi. Sahalarının düzenlenmesi için yardım bekleyen futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destek çağrısında bulundu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinin Acar İdman Yurduspor ile birlikte Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden iki takımından biri olan Bakır Gençlerbirliğispor’da, büyük heyecanla hazırlandıkları sezonda taraftarlarıyla buluşamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Ligde sahası tek toprak takım olan yeşil-beyazlılar, hakemlerin maç oynamaya elverişsiz saha olarak rapor vermesi sebebiyle, futbola büyük ilgisi olan Bakır Mahallesi sakinlerine bu zevki yaşatamadı. Stat zeminin çim ya da suni çim olmasını isteyen futbolcular ve yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na çağrıda bulundu.

Can İnan: "Manisa bölgesinde ki tek toprak saha burası"

Bakır Gençlerbirliğispor Kulübü’nün uzun yıllardır kullandığı stadının bir bölümünün orman arazisinde olduğunu ve bunun da sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Bakır Gençlerbirliğispor futbolcusu Can İnan, “Bakır Gençlerbirliğispor Kulübü olarak Manisa Süper Amatör Ligi’nde mücadele ediyoruz. Tarihimizde ilk defa Süper Amatör Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandık. Ama bu sevincimizi bu sene buruk bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü sahamızın toprak olmasından dolayı futbola elverişsiz raporu verildi. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardımlarını bekliyoruz. Mahalle halkımızın bu sevince ortak olmasını istiyoruz. Sahamızın çim yapılmasını istiyoruz. Çünkü Manisa bölgesindeki tek toprak saha burası. Bakanımızdan yardımlarını bekliyoruz” dedi.

"Mahalle halkımızı sevincimize ortak etmek istiyoruz"

Yönetim olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyleyen Bakır Gençlerbirliğispor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Pekün ise, “1949 yılında kurulan kulübümüz tarihinde ilk defa Manisa Süper Amatör Liginde oynama fırsatı yakaladık. Ancak sahamızın ve zeminimizin bozuk olmasından dolayı, Manisa’daki tek toprak saha olması sebebiyle herhangi bir maç yapamadık burada. Mahalle halkımızı bu heyecana dahil etmek, sevincimize ortak etmek istiyoruz. Bu konuda Manisalı olan bakanımızdan desteklerini bekliyoruz. Yetkililerden birazcık daha bizlere duyarlı davranmasını, bizim bu hassasiyetimizi görmelerini rica ediyoruz. Biz yönetim kurulu olarak elimizden gelenin fazlasını yaptığımıza inanıyoruz. Ama zeminin toprak olmasından dolayı maç oynayamıyoruz burada. Bu mağduriyetimiz giderilirse daha iyi olacak. Alt yapı olarak da daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Soyunma odalarımız, sahamızın ışıklandırılması ve tribünümüz Süper Amatör Lig seviyesine göre iyi konumda. Bizim bir tek sıkıntımız zeminden kaynaklı. O da sahanın parselizasyonundan kaynaklı olduğu söyleniyor. Bir tahsis olayı var. Onun düzelmesi neticesinde. O düzeldiği takdirde biz burada tekrar maçlarımızı yapabileceğimize inanıyoruz. Çimlendirilirse ya da suni çim yapılırsa daha güzel olacak. Alt yapı çıkaramıyoruz. Mahalle olarak futbola çok heyecanlı ve ilgili olmamıza rağmen, zeminin bozuk olmasından dolayı herhangi bir sportif faaliyette yapamıyoruz. Ayrıca sahamız 3-4 yıldır pandemide müsabaka oynanmadığı için atıl vaziyetteydi. Burada her türlü olay oluyordu. Belediye Başkanımızın sayesinde biraz derledik, toparladık. Onlarda sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Fakat onları da aşan konular oluyor. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım ve desteklerini bekliyoruz. Sesimizi duymalarını rica ediyoruz” diye konuştu.