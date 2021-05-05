Boupendza'ya Galatasaray tavsiyesi

Hatayspor forması altında sergilediği başarılı performansla özellikle Süper Lig'in devlerinin gözdesi haline gelen Boupendza, Galatasaray'a transfer olma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Gabonlu golcü, eski takımı Bordeaux'ya ilişkin haberler yapan Fransız sitesi Girondins 4 Ever'a flaş açıklamalar yaptı.

Lemina'dan Galatasaray tavsiyesi

Boupendza, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın kendisine tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Galatasaray'ın kendisi için en iyi seçim olacağını düşünen Lemina ile konuşmasını aktaran Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan vatandaşım Mario Lemina ile görüştüm. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki gol krallığına ilişkin de konuşan Boupendza, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Ligi gol kralı olarak bitirmek adına her şeyi yapacağım" dedi.