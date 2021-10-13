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Boston Celtics’te vaka sayısı 2’ye çıktı

NBA takımlarından Boston Celtics’te Jaylen Brown’ın ardından Al Horford’un da korona virüs testi pozitif çıktı.

Spor 13.10.2021, 11:36
Boston Celtics’te vaka sayısı 2’ye çıktı

NBA takımlarından Boston Celtics’te Jaylen Brown’ın ardından Al Horford’un da korona virüs testi pozitif çıktı.

NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics’in deneyimli basketbolcusu Al Horford’un korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 35 yaşındaki oyuncunun Orlando Magic ile Miami Heat ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları için götürülmediği ifade edildi.

Boston’da ayrıca Jaylen Brown’ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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