banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

Boşta olan 7 teknik adam bugüne kadar 34 kupa kazandı!

Süper Lig’de birçok teknik adamla bu sezon yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda takım çalıştırmıyor. Şu anda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, kariyerlerinde toplam 34 kupa kazandı.

Spor 12.01.2022, 14:10
Boşta olan 7 teknik adam bugüne kadar 34 kupa kazandı!

Süper Lig’de birçok teknik adamla bu sezon yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda takım çalıştırmıyor. Şu anda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, kariyerlerinde toplam 34 kupa kazandı.

Süper Lig’de birçok teknik adamla yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda boşta bulunuyor. Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Samet Aybaba, Yılmaz Vural, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Çağdaş Atan ve Bülent Uygun şu anda takım çalıştırmayan isimler olarak dikkat çekiyor. Bu hocalardan 7’si geçtiğimiz sezonlarda Türkiye’de kupa kazanan isimler oldu. Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, teknik adamları kariyerleri boyunca toplam 34 kupa kazanmayı başardı.

Rekor Fatih Terim’de

Türkiye’nin en başarılı teknik adamlarında başı çeken Fatih Terim, aynı zamanda Türkiye’de en çok kupa kazanan isim. Galatasaray’ın başında bulunduğu 4 farklı dönemde bugüne kadar 17 kupa kazanmayı başaran Fatih Terim, Türkiye’nin Avrupa’da kazandığı en önemli başarının da altına imza atarak 2000 yılında UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirmişti. Terim bugüne kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak toplamda 17 kupa kaldırdı. Terim kazandığı kupaların tamamında Galatasaray’ın başında yer alıyordu.

6 hoca 17 kupa kaldırdı

Bu sezon A Milli Takım’ın başındaki görevinden ayrılan Şenol Güneş, kariyerine 6 kupa sığdırdı. Beşiktaş’ın başında 2 kez lig şampiyonluğuna ulaşan Güneş, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemlerde ise 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Başakşehir ile bu sezon yolları ayrılan Aykut Kocaman’ın ise 1 lig, 3 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Fenerbahçe ile 1 lig, 2 de Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Konyaspor ile de 1 kez Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaştı. Başakşehir’in ardından uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk, İstanbul ekibini 2019-2020 yılında lig şampiyonluğuna ulaştırırken, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Türkiye Kupası’nı kaldırmıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile başarılı bir sezon ortaya koyan Sergen Yalçın da ligde ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmıştı. Fenerbahçe’nin kazandığı son şampiyonluğa imza atan Ersun Yanal, kariyerindeki tek kupasını da bu dönemde elde ederken, şu anda boşta olan ve kupa kazanan bir diğer teknik adam da Samet Aybaba oldu. Aybaba, 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği ile, 2002-2003 sezonunda da Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11