Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Vodafone Park’ta Teknik Direktör Marco Rose yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu.