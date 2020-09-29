Borusan Otomotiv Motorsport’tan hafta sonunda 4 podyum

Borusan Otomotiv Motorsport, geçtiğimiz hafta sonu 3 sezondur takip ettiği GT4 European Series’in dördüncü ayak yarışları için Hollanda’nın ünlü Zandvoort Pisti’nde start aldı. Serinin Imola, Misano ve Nürburgring’de gerçekleşen ayaklarında elde ettikleri başarıları devam ettirmek için piste çıkan ekip, hedefine ulaştı.

Cuma günü gerçekleşen test seanslarında Formula 1 için yenilenmiş Zandvoort Pisti’ne ilk defa çıkan BOM pilotları, Nascar tarzı eğimli virajları ve yeni kaçış yollarının eklenmesiyle çok daha keyifli hale gelen piste çabuk alıştı.

Geneli sert hava koşullarında gerçekleşen yarışın cumartesi ve pazar günleri yapılan seanslarında yaşanan temaslar sıklıkla sarı bayrak uygulamasını gerektirdi ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan anlara sahne oldu. Yağız Gedik özellikle yağmur koşullarında araca olan hakimiyeti ve iyi tur dereceleri ile dikkat çekti.

Cem Bölükbaşı her zamanki hızı ile ilk sıralama turlarında çok iyi bir derece elde edip, en hızlı BMW olmayı başarırken, ikinci sıralama turlarında takımın deneyimli sürücüsü İbrahim Okyay da aynı başarıyı devam ettirdi. İki kere üst üste pistteki en hızlı BMW’nin direksiyonunda bulunan Cem Bölükbaşı ve İbrahim Okyay kazandıkları başarılar ile takımlarını, markalarını ve ülkelerini en şekilde temsil etti.

12 ve 13 kapı numaralı turkuaz BMW M4 GT4 ile yarışan BOM pilotları, yapılan canlı yayınlarda adlarından bir hayli söz ettirdi. BOM pilotları her iki yarışta da elde ettikleri üçüncülükler ile toplam 4 podyum ve 6 kupa ile önemli bir başarı ve şampiyona genel klasmanında değerli puanlar elde ederken, en iyi BMW takımı olarak yerlerini korudular.

Serinin bundan sonra gerçekleşecek olan beşinci ayağı 22-25 Ekim tarihlerinde Belçika’nın Spa Francorchamps Pisti’nde start alacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları arasında Shell, Borusan Lojistik ve Glasurit yer almaktadır.