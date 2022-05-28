banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

Boluspor’un yeni başkanı Savaş Abak oldu

Boluspor’un Olağan Genel Kongresi’nde başkan olarak seçilen Savaş Abak, “Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Kulübün 50 milyon liraya ihtiyacı var” dedi.

Spor 28.05.2022, 18:26
Boluspor’un yeni başkanı Savaş Abak oldu

Boluspor’un Olağan Genel Kongresi’nde başkan olarak seçilen Savaş Abak, “Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Kulübün 50 milyon liraya ihtiyacı var” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’un olağan genel kurul toplantısı Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Boluspor halı saha tesislerinde yapıldı. Kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, STK temsilcileri, iş dünyasından çok sayıda isim ile kırmızı-beyazlı takımın eski başkanları katıldı. Eski başkan Abdullah Abat yönetiminin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Savaş Abak, “Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Biz gerekeni söyledik. Şu saatten sonra eski başkan, eski yöneticiler ve sizler topyekûn birlik beraberlik içerisinde Boluspor’u yönetmemiz gerekiyor. Kulübün temiz 50 milyon Türk Lirası’na ihtiyacı var. Orada bazı davalarda var. Yüksek de bir temlik var. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü yönetmeye gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
29°
açık