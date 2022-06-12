Boluspor’dan sahte menajer uyarısı

Boluspor, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, takımın ismini kullanarak menajerlik ücreti isteyenlere ödeme yapılmaması uyarısında bulundu.

Spor Toto 1. Lig’de 17 Haziran’da başlayacak transfer dönemi öncesinde Boluspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinde sahte menajerlere karşı uyarıda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “17 Haziran 2022’de başlayacak olan transfer dönemi öncesinde kulübümüzün ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişi veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Telefonla veya mail yoluyla iletişime geçerek antrenmana katılma, deneme veya transfer imkanı sunacaklarını belirten kişileri lütfen dikkate almamakla beraber, herhangi bir ödeme kesinlikle yapmayınız. Resmi iletişim numaramız ve resmi e-mail adresimiz dışında sizinle iletişime geçecek olan kişi ve kurumlara itibar edilmemesini önemle hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.