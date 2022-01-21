Boluspor-Tuzlaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi

Bolu’da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.