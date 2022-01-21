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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Boluspor-Tuzlaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
Bolu’da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.
Spor 21.01.2022, 13:08
Bolu’da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.