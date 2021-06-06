banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Boluspor, Reha Erginer ile yola devam ediyor

Boluspor, geride kalan sezonda takımı çalıştıran ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Teknik Direktör Reha Erginer ile 1+3 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Spor 06.06.2021, 15:20
Boluspor, Reha Erginer ile yola devam ediyor

Boluspor, geride kalan sezonda takımı çalıştıran ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Teknik Direktör Reha Erginer ile 1+3 yıllık yeni mukavele imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon takımın başında olan ve 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Reha Erginer ile devam etme kararı aldı. Boluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde Erginer, ile 1+3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer, başkanımız Abdullah Abat ile yönetim kurulu üyelerimiz Alper Altuntaş, Tacettin Turan ve Kenan Altundağ’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmesini imzaladı. Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer’e yeniden hoşgeldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu