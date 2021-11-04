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Boluspor, Nijeryalı forvetle yollarını ayırdı
Boluspor, sezon başında renklerine kattığı Nijeryalı forvet Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdı.
Spor 04.11.2021, 19:19
Boluspor, sezon başında renklerine kattığı Nijeryalı forvet Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Onoriode Marshal Odah (29) ile yolları ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulübün sezon başında renklerine bağladığı ancak istediğini bulamadığı Odah’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmi internet sitesinden duyurdu.
Kulüp sitesinde yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Onoriode Marshal Odah’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.