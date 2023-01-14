Boluspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Boluspor, Manisa FK’yı konuk etti. Mücadele Boluspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ardından 2 takımın teknik direktörleri maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Her zamanki gibi önce oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız son 3 maçta hep penaltıdan 1-0 geri düştük. Neticesinde hepsinde geri geldik. Bandırmaspor maçını da kazanabilirdik ama 90+5’te yediğimiz golle berabere kaldık. Geçmişle ilgili çokta fazla bir şey söylemek gerekmiyor ama bugün için ikinci yarının ilk maçı ve bu tempo hakikaten takdir edilecek bir şey. Oyuncularımızın coşkusu takdire şayan. Taraftarımızın coşkusu, isteği, arzusu hepsi birleştiğinde güzel şeyler oluyor. İkinci yarıda müthiş oynadık. Aslında ilk yarıda kötü oynamadık ama rakibimizin de hakkını vermek lazım. Çok iyi bir takımla oynadık. Bana göre önemli bir üç puanı önemli bir rakibe karşı aldık. İnşallah bu böyle devam eder” dedi.

Levent Eriş: “Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi”

Maçın bekledikleri gibi bitmediğini dile getiren Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş ise “İlk yarıda mağlubiyeti aklımızın ucuna bile getirmediğimiz, ikinci devre ise tam bir hayal kırıklığı olan bir müsabaka oynadık. İlk devrede belki içeriye 5-6 farkla gelebilecek bir müsabaka varken, maalesef bunların hiçbirinden yararlanamadık. İlk yarı uzatmanın 7. dakikasında yediğimiz beraberlik golü, soyunma odasında birçok oyuncumuzun üzüntüsünü çok fazla yoğunlaştırdı. Bunlar tabii ki çok küçük ayrıntılar ama futbol da küçük ayrıntılarda gizli. Maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İstediğimiz, beklediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Biz buraya kazanmayı amaçlayarak geldik. Aramıza katılacak 1-2 yeni oyuncumuz olacak. Bu oyuncularımızla 15 gün çalışma şansımız var. Bu konuda daha iyi olacağımızı, kaçırdığımız pozisyonları gole çevireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.