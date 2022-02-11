Boluspor, ligin 23. haftasını 27 puanla kapattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, oynadığı 20 karşılaşmada topladığı 27 puanla ligin 23. haftasında 10. sıraya yükseldi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çıktığı 20 karşılaşmada topladığı 27 golle puan tablosunda 10. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı takım, oynadığı maçlarda kalesinde 22 gol görürken, 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin 23. haftasını Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetle geride bırakan ve 2 maç eksiği bulunan Boluspor, 7 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez beraberlik, 7 kez de rakipleri karşısında yenilgi yaşadı. Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor ve Kocaelispor karşısında aldığı 3 puanlarla galibiyet serisiyle başlayan Boluspor, haftasonu oynayacağı Keçiörengücü ile seriyi devam ettirmek istiyor.

En az kırmızı kart gören takımlar arasında

Kırmızı-beyazlı oyuncular ligde en az kırmızı kart gören takımlar arasında yer aldı. Çıktıkları 20 karşılaşmanın 18’ini tam kadro tamamlayan Bolusporlu oyuncular, lig boyunca 43 sarı kart, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ara transferi 5 oyuncuyu renklerine bağladı

Boluspor, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte ara transfer döneminde 5 oyuncuyu renklerine bağladı. İlk yarıda kadro derinliğinde sorun yaşayan kırmızı beyazlı kulüp, Gökhan Karadeniz, Bülent Cevahir, Bartu Kulbilge, Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar’la sözleşme imzaladı.