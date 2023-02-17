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Boluspor, İsmail Çipe’yi TFF’ye bildirdi
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray’dan kaleci İsmail Çipe ile 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
Spor 17.02.2023, 13:14
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray’dan kaleci İsmail Çipe ile 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, kalesini İsmail Çipe ile güçlendirdi. Boluspor, Galatasaray’dan kaleci İsmail Çipe’yi 31 Mayıs 2024 yılına kadar kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki file bekçisinin lisansını da çıkardı.
Galatasaray altyapısında yetişen İsmail Çipe, kariyerinde Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor formaları da giydi.