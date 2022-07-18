Boluspor, Gökhan Kardeş’i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen defans oyuncusu Gökhan Kardeş (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika doğumlu olan ve PSV Eindhoven altyapısında futbola başlayan Gökhan Kardeş, kariyerinde 103 resmi maça çıkarken, 24 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi.