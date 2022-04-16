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Boluspor - Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 16.04.2022, 23:42
Boluspor - Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Zaten son haftalarda kötü gidişimiz var. Bu maçla kötü gidişi sonlandırmak istiyorduk. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Önem derecesi bu kadar çok olan bir maçı bu kadar basit goller yiyerek iki kat üzücü. Kötü gidişatımızın devam etmesi üzücü. Takımın bir tepki vermesini bekliyordum. Oyun olarak zaman zaman verdik. Geçen 2 haftadaki kötü oyunun izlerini biraz sildik ama bu sefer de üretken olamadık. İlk yarıda rakibimiz 1 korner attı. Çok kötü bir gol yedik. Biz korner atarken 1 gol yedik. Bu maçlarda geriye düştükten sonra oyununun oynanışı biraz daha farklı oluyor. Çok üzgünüz. Acil şekilde bir şeylerin toparlanması lazım. Hepimiz Boluspor’un başarısı için buradayız. İşler kötü giderken de sorumluluk alıyoruz. Bu takımın hocası benim. Kimse burada işler kötü olsun diye çalışmıyor. Bir buçuk seneden fazla buradayım. Geçen sene 7. maç gelmiştim. Çok zor zamanlarımız olmuştu. Birlik beraberlik içerisinde bunları aştık. Boluspor bu günleri yine aşacaktır ama bunun yolu oturulur konuşulur" şeklinde konuştu.

"Biz buraya küfür yemeye gelmedik"

Taraftarın küfürlü protestolarına tepki gösteren Erginer, “Protesto en doğal haklar tabiki. Taraftar istifa diye de bağıracak. Taraftar istifa diye bağırdığı için eleştiremem. Ama eleştireceğim nokta var tabiki. Maç oynanırken istifa diye başlamaları. Biz burada 24 saat mesai harcıyoruz. 2 ay oluyor çocuğumuzu görmüyoruz. Ama biz buraya küfür yemeye gelmedik. Protesto taraftarın en doğal hakkı. Protestonun da bir adabı var. Acaba o toplu halde küfür edenlere dışarıda herhangi biri küfür ettiğinde tepkileri ne olur? Burada herhalde sürü psikolojisiyle normal sanıyorlar. Bizim kültürümüzde yok bunlar. Toplu halde küfür etmek ne? Memnun olmadığınız şeyleri sonuna kadar haykırabilirsiniz ama herşeyin bir adabı var. Bizim de ailemiz var. Biz burada utanılacak bir iş yapmıyoruz. Onları Allah’a havale ediyorum" diye konuştu.

Muzaffer Bilazer: "İlk 2 az ihtimal ama vazgeçmeden denemek istiyoruz"

Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Bizim için kritik bir maçtı. Boluspor için de çok kritik bir maçtı. Geçen hafta deplasmanda uzun süreden sonra Balıkesir’e karşı kazanmıştık. Bu özgüveni pekiştirmek adına bu maç bizim için çok önemliydi. Oyuna iyi başladık ama sonraki periyotta Boluspor bizden daha iyi oynadı. Özellikle skoru aldıktan sonra Boluspor biraz daha baskılı oynadı. Bir şekilde oyunu tutmamız gerekiyordu çünkü ilerleyen dakikalarda lehimize döneceğini biliyorduk. Boluspor durumu itibariyle agresif oynayacaktı. İkinci yarının ortasından sonra bir çok noktada iş lehimize dönecekti. Bugün oyun olarak ders çıkarmamız gereken şeyler var. Çok iyi oynamadık. Boluspor bizden daha iyi oynadı. Ama kazanmayı bilmek, yenilmemek bizim için değerliydi. Bugün gerçekten galibiyet çok değerliydi. Elde ettiğimiz için çok mutluyum. İnşallah kalan 6 maçta da bu 2 maçlık istikrarı devam ettiririz. Sonucunda artık play-off mu olur ilk 2 mi olur. İlk 2 az ihtimal ama bu ihtimali vazgeçmeden denemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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