Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Lig’in 17. haftasında Boluspor, Erzurumspor FK’yı konuk etti. Mücadele Boluspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakanın ardından 2 takımın teknik direktörleri maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Olumsuzluklar içinde başlayan haftayı güzel bitirdik”

Olumsuzluklar içerisinde başlayan bir haftayı güzel bitirdiklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Aslan payı oyuncularımın, onları tebrik ediyorum. Hafta içi bir kupa maçı oynadık. Yorucu bir yolculuktan sonra geldik. Kolay değildi. Perşembe maç oynadık, bugün bir daha oynadık. Baktığımızda olumsuzluklar içinde başlayan haftayı güzel bitirdik. 2022 yılını da güzel bitirdik. İnşallah sezonun ikinci yarısında da bu böyle devam eder. Başkanımızda kendi imkânlarıyla bu kadar sıkıntının içinde bize destek oluyor. Son dakikasına kadar vecibelerini yerine getirdiler. Hatta şimdi bile oyuncuları mutlu ederek gönderdiler. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.

“Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu”

“Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer de maçın ilk bölümünde büyük baskı yediklerini belirterek, "Maç dengeli giderken son 15 dakikasının lehimize döneceğini bekliyorduk. Sonrasında bir penaltı pozisyonu; tam pozisyonu da izleyemedik, çok da net gözükmüyor. Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu. Bakıldığı zaman Erzurumspor olarak öne geçtiğimiz anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz, buna çözüm bulmamız gerekiyor zaten. Tecrübeli oyuncularımız da var. Özellikle ilk yarının son 10-15 dakikası, kenardan fazlasıyla öne çıkıp topa sahip olup dikine paslarla skoru artırabilirdik. Bunu başaramadık, rakibin de 1-0’dan dönüşü bizden daha iyi oldu. Boluspor’u tebrik ediyorum" diye konuştu.