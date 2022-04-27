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Boluspor Başkanı Abat ve yönetimi istifa etti

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’un başkanı Abdullah Abat ve yönetimi ligin tamamlanmasına 4 hafta kala istifa etti.

Spor 27.04.2022, 16:11 27.04.2022, 16:24
Boluspor Başkanı Abat ve yönetimi istifa etti

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’da 2 yıldır başkanlık yapan Abdullah Abat ve yönetimi yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiklerini açıkladı. 22 Nisan tarihinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a istifasını bildirdiğini açıklayan Abat, “Bundan yaklaşık iki yıl önce çok zor bir süreçte sahipsiz kalan bir Boluspor Kulübü bırakmamak adına, Belediye Başkanımız Tanju Özcan tarafından mecbur bırakıldığımız Boluspor Kulübü Başkanlığı görevini geçen sezon bırakma ve istifa etme talebime rağmen bir sezon daha devam etmemizi, ısrarla rica eden Tanju Özcan başkanımızdan özür dileyerek, geldiğimiz son süreçte 22 Nisan 2022 tarihi itibari ile görevimden istifa ettiğimi kendisine bildirdim” dedi.

“Herhangi bir oluşum içine girilmediğini görüyorum”

Başkan Abat, Boluspor’un yeni bir heyecan ve dinamizm kazanması gerektiğini ifade ederek, “An itibarıyla herhangi bir sorumluluk almama adına bir hareket ve oluşum içine girilmediğini görmekteyim. Çok geç kalmamak adına, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım iki yıllık süreçte hem ekonomik hem de mental olarak çok yıpranmış olup, görevimizden istifa ettiğimizi, kulüp yönetimini ve anahtarlarını görevi aldığımız adrese iade ettiğimizi beyan ederiz. Kalan dört maçta takımımızın alacağı puanlarla gelecek sezonlarda hem ekonomik hem sportif anlamda daha başarılı olacağına inancımız tamdır. Bu nedenle, Boluspor Kulübü bugünden itibaren başta Belediye Başkanımız Tanju Özcan öncülüğünde seçilmiş ve atanmışlar olarak hep birlikte yeni bir heyecan ve dinamizm kazanmalıdır” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda yeterli maddi desteği bulamadıklarını söyleyen Abat, “En baştan beri yeterli maddi desteği alamayan ve verilen sözlerle bugüne kadar oyalanan, yılan hikâyesine dönen, maddi destek vaatlerinin hiçbirinin tutulmadığı, dayanacak maddi ve psikolojik gücü kalmayan bir başkan ve yönetim Kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Şimdiye kadar yeterli desteğin sağlanamadığı iki yıllık süreci unutup son dört maçta en fazla maddi ve manevi desteği hissettirip Boluspor takımının ligdeki yerini sağlamlaştırmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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