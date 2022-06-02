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Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı: "Biz bu yükün altından kalkarız"

Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı, maddi sıkıntıların olduğu dönemde göreve geldiklerini belirterek, “Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu yükün altından kalkarız” dedi.

Spor 02.06.2022, 13:59
Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı: "Biz bu yükün altından kalkarız"

Boluspor Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı, maddi sıkıntıların olduğu dönemde göreve geldiklerini belirterek, “Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu yükün altından kalkarız” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’da yönetim, olağan genel kongre ve yeni teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın transferinin ardından basın mensuplarıyla ilk kez bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Başkan Savaş Abak, Genel Sekreter Şahin Ertem, Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Semercioğlu, Hakan Özsoy ve Mahmut Çimender katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Kamuran Avcı, ilk işlerinin tesislerdeki sorunları tespit etmek olduğunu belirterek, “Tesislerde çok büyük sıkıntı var. Hem A takım hem de altyapı tesislerinde tadilat çalışmalarına başladık. Başkanın özel talimatı, altyapı ve sosyal tesislerin yaşanabilir hale getirilmesi. En kısa zamanda tesislerimizi Boluspor’a yakışır hale getireceğiz” dedi.

Maddi olarak sıkıntıların olduğunu da kaydeden Avcı, “Hemen hoca işini bitirdik. Camiamıza hayırlı olur inşallah. Sait hoca bizim bildiğimiz, Bolu’nun bildiği birisi. Bizim durumumuzda en iyi hocayı transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Bu kadar zor, maddi olarak ciddi sıkıntıların olduğu dönemde çıktık ve bu yükün altına girdik. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu yükün altından kalkarız” diye konuştu.

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