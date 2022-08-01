Boluspor, Balde’yi renklerine bağladı

Boluspor, 33 yaşındaki santrfor Ibrahima Balde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Giresunspor forması giyen Ibrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Balde, profesyonel kariyerinde çıktığı 341 karşılaşmada 92 kez fileleri havalandırdı.