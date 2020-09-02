Boluspor, Arda Hilmi Şengül’ü kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Muhammed Bayır ve yine geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Şengül, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.