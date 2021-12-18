Boluspor - Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, maç değerlendirmesi yapmadığı basın toplantısında kendisini ve yönetimi istifaya çağıran taraftara tepki gösterdi. Erginer, “Öncelikle Ankaragücü’nü aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Biz bu maça çıkarken son 8 haftada sadece Erzurum’da kaybettik. Son 4 maçta mağlubiyetimiz yok. Eyüpspor ve Ümraniyespor’u yendik. Samsunspor’la berabere kaldık. Bunların üzerine bu maça çıktık. Maçın daha 20’inci dakikasında oyuncularımız protesto edilmeye başlandı. Sonra ben protesto edildim. Arkasından yönetimimiz protesto edildi. Benim için bunlar maçın önüne geçiyor. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Biz kendi özeleştirimizi doğru bir şekilde yapacağız ama bugünkü olan olaylar bence Bolu’da neden başarının gelmediğinin çok güzel bir resmi. Bunlar belki benim sorunum değil. Bunları dile de getirmeyebilirim ama dile getirmek de lazım. 15 sene profesyonel futbol oynadım. 20 senelik antrenör ve teknik direktörlük kariyerim var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buraya gelip bağıran kişilerin geliş amaçları başka. Başkalarının seslerini burada seslendiriyorlar. Takıma büyük zarar veriyorlar. Böyle taraftarlık olmaz. Ne bizle beraber yaşıyorlar ne de bizle beraber hissediyorlar. Demek ki amaçları buraya gelip takımı eleştirmek. Yönetimi eleştirmek. Amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek” dedi.

“Herhalde amaçlar başka”

Kendisine yönelik istifa çağrılarına da cevap veren Erginer, “Ben teknik direktör olarak görevden ne zaman ayrılacağımı çok iyi biliyorum. Onlar istedi diye görevden ayrılmam. Yönetimin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yönetim de çok büyük işler yapıyor. Ama bunların hiçbiri görünmüyor. Herhalde amaçlar başka. Burada maçı konuşmak isterdim ama bunlar maçtan çok daha önemli şeyler. Maçın da önüne geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü cephesi

Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen ise, “Bolu’ya, Bolspor’un son 8 haftadır almış olduğu puan ya da puanlarla sahadaki mücadelesini bilerek gelmiştik. Hafta içerisinde hem yönetim kurulu başkanımız ve yöneticilerimizle beraber takım olarak birlik açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Lig uzun bir maraton. Bu toplantının sonucunda bugün sporcu kardeşlerim son 4 haftada deplasmanda mağlup olmuştuk. Her iki yarıda da oynadığımız oyunla, penaltı pozisyonuyla beraber çok iyi mücadele örneği gösterdiler. Bugün 2-0 net bir galibiyet aldık. Bundan sonraki müsabakalarda Boluspor’a başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda Keçiörengücü ile ligin ilk yarısının son müsabakasını oynayacağız. Taraftarlarımızın bu müsabakada bizleri desteklemesini ve hedefin ligin sonunda bir üst lige çıkacağının bilinciyle Ankaragücü hedefine varacaktır” şeklinde konuştu.