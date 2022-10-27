Boluspor, Adanaspor maçında 3 puan hedefliyor

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, evinde oynayacağı Adanaspor maçıyla ilgili olarak, “Kolay bir maç olmayacak. Onlar da dinamik bir takım. Kolay kazanamıyorlar ama kolay da kaybetmiyorlar“ dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor’u konuk edecek Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde tesislerde antrenmanlarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, maç gününe kadar teknik ve taktik çalışmalarla sahadan 3 puan almak için ter döküyor.

Takımda Gökhan Alsan’ın sakatlığı dışında bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Ligde kolay maç yok. İçeride dışarıda fark etmiyor. İçerideki maçlar daha zor geçiyor. Bunu daha önce gördük. Gökhan Alsan’ın sakatlığı var. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuzu yok. Balde de hazırlanıyor. Hafta sonu onunla ilgili karar vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“Oyunu aldık ama skoru alamadık”

Samsunspor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Karafırtınalar, “Son dakikada gelen golle alınan 1 puan çok önemli. Ama oyunun karşılığında bizim 3 puan almamız gerekiyordu. İlk yarı ve ikinci yarının başlarında o golleri yemeseydik 95 dakikada geride oynadık. Bu kolay bir şey değil. Oyuncular inanılmaz bir mücadele gösterdi. Oyunu aldık ama skoru alamadık. Beraberlik maçtan önce sevindirici bir şey olabilirdi ama maçtan sonra bu oyunla 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kolay bir maç olmayacak”

Adanaspor maçının zor geçeceğini ifade eden Sait Karafırtınalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adana bizden sonra yeni bir yapılanmaya girdi. Geçen sene oynayanlardan sadece 3 tane 11’de oynayan var. Kolay bir maç olmayacak. Onlar da dinamik bir takım. Kolay kazanamıyorlar ama kolay da kaybetmiyorlar. 2 maç kaybetmiş ve çok beraberlik almış bir takım. Son maçını da kazanmış moralli bir Adana’yla oynayacağız. İçeride biz her zamanki oyunumuzu oynayıp, alan baskılarıyla onları rahatsız ederek 3 puanı almak isteyeceğiz. İnşallah da başarılı oluruz.”