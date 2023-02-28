Boluspor 2 transferi resmen duyurdu

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Boluspor, Abdurrahman Canlı ve İsmail Çipe ile resmi olarak anlaştığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip Abdurrahman Canlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlarken, Galatasaray’dan transfer ettiği İsmail Çipe ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Boluspor, transferde son hamlelerini yaptı. Kaleci ve orta saha mevkisini güçlendirmek için yaptığı görüşmeler sonucunda 2 ismi kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray’ın yedek kalecisi İsmail Çipe ile Boluspor bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha mevkiinde ise Boluspor geçmişi olan Abdurrahman Canlı ile kırmızı-beyazlı ekip sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp her iki transferi de resmi sitesinden duyurdu.