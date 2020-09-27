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Bolingi’nin sol dirseğinde çıkık tespit edildi
SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DG SİVASSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELEN MKE ANKARAGÜCÜ’NDE SAKATLANAN JONATHAN BOLİNGİ’NİN SOL DİRSEĞİNDE ÇIKIK TESPİT EDİLDİ.
Spor 27.09.2020, 20:24
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Süper Lig’in 3. haftasında DG Sivasspor ile karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü’nde sakatlanan Jonathan Bolingi’nin sol dirseğinde çıkık tespit edildi.
Yaşanan olay ile ilgili kulübün resmi sitesinden açıklama yayınlayan MKE Ankaragücü, “DG Sivasspor karşılaşmasında 79. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jonathan Bolingi’nin hastanede yapılan tetkiklerinde sol dirseğinde çıkık tespit edilmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Jonathan Bolingi’ye hastanede gerekli müdahaleler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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