Bölgesel Amatör Lig: Mediline Hospital Fırat Üniversitesi: 3 - Bingöl Karlıova Yıldırımspor: 0

Mediline Hospital Fırat Üniversitesi, Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 6. Grup’ta çıktığı 2. maçı da kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 6. Grup’un 3. Haftası’nda Mediline Hospital Fırat Üniversitesi, evinde karşılaştığı Bingöl Karlıova Yıldırımspor’u 3-0 mağlup etti.

Doğukent Stadı’nda oynanan ve Muş Bölgesi’nden Veysel Yamaç’ın düdük çaldığı maç orta alan mücadelesi şeklinde başladı. Uzun süre eşitliğin bozulmadığı müsabakanın 45+2. dakikasında Zindan Altın, Fırat Üniversitesi’nin ilk yarıyı üstünlükle tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Elazığ ekibi 74. dakikada Burakhan’ın golüyle rahatladı. Golün akabinde oyun alanı bir anda karıştı. Karlıova Yıldırımspor’da İbrahim Halil Fıstıkçı, hırsını alamayarak Fırat Üniversitesi yedek kulübesine yürürken, uzunca bir süre itişmeler bitmedi. Olayların akabinde Karlıova Yıldırımspor’da İbrahim Halil Fıstıkçı ile Fırat Üniversitesi’nden Semih Çağlar direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Burakhan bir kez daha sahneye çıktı ve Fırat Üniversitesi sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Bordo-Beyazlı ekip puanını 6’yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.