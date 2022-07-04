Boldrin Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – Samsunspor en son Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yaz transfer sezonun en hızlı takımlarından olan Samsunspor, 11. transferinde Fernando Henrique Boldrin’i kadrosuna kattı. Uzun yıllardır Süper Lig’de oynayan Boldrin, yeni sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Fernando Henrique Boldrin. Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon ayrıca Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri de kadrosuna katmıştı.

5 sezondur Süper Lig’de forma giyen Fernando Boldrin, Kayserispor’da 35 maçta 4 gol, Çaykur Rizespor’da ise 111 maçta 18 gol atmıştı. Boldrin, geçen sezon ise Rizespor forması ile 1 gol 5 asist yaptı.