Boksta Avrupa şampiyonu olan Filiz Işık, Türkiye’ye bir ilki yaşattı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ‘Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda bir ilke imza atarak altın madalya kazanan EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, Avrupa Şampiyonu oldu. Genç sporcuyu Esenboğa Havalimanında ailesi, kulüp yöneticileri, bürokratlar, antrenörleri ve çalışma arkadaşları büyük bir coşkuyla karşıladı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ‘Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan ve Türkiye’de bir ilke imza atan EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, altın madalyayla yurda döndü. Milli sporcuyu Esenboğa Havalimanında; EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Genel Müdür Yardımcı Zafer Tekbudak, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya, ailesi, kulüp yöneticileri, belediye bürokratları, antrenörleri ile arkadaşları büyük bir coşkuyla karşıladı. Genç Kadınlar kategorisinde 48 kilo ile finale kalan ve rakibini yenerek şampiyon olan Filiz Işık, mehteran takımının gösterileri ve İstiklal Marşı ile karşılandığı Başkent’te gözyaşlarına hakim olamadı.

Işık: “Hiçbir zaman pes etmedik”

Esenboğa Havalimanı’ndan merkeze kadar açık otobüsle giden Avrupa Şampiyonu Filiz Işık, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İstiklal Marşı’mızı okutmak çok güzel bir duygu. Anlatmak yetmiyor çok emek sarf ettik ve hiçbir zaman pes etmedik. Taner Başkanımız ve Mansur Başkanımıza da çok teşekkür ederim hep destek oldular. İstiklal Marşı’mızı bundan sonra daha da çok okutacağım, buna inanıyorum. 20 gün sonra Dünya Şampiyonası var, sonuna kadar gideceğim.”

Özgün: “Umutlarını boşa çıkarmadı”

Milli sporcunun verdiği sözü yerine getirmesi nedeniyle gurur duyduklarını söyleyen EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, “Filiz aslında bize geldiğinde 14 yaşındaydı, elimizde büyüdü desek yeridir. Onunla benim ilk konuşmam vardı, ’attığın her yumruk senin umudun’ diye. Bu umutlarını boşa çıkarmadı ve yüzümüzü ağarttı. Bugünkü şampiyonalarda bu kızlarımızın bu başarısında Başkanımız Mansur Yavaş’ın büyük payı var. Filiz’in yine bir sözü var bana, 2024 Paris Olimpiyatları’nda inşallah altın madalyayla gelecek ve yüzümüzü yine ağartacak” dedi.