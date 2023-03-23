Boksör Muammer Hukic, Ramazan Ayı’nın ilk günü Ayasofya’da namaz kıldı

Bir zamanlar dünya listelerini alt üst eden ve birçok maçını nakavtla kazanan Bosna Hersekli boksör Muammer Hukic, Ramazan Ayı’na Ayasofya Camii’nde namaz kılarak başladı.

Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam ile yıllarca aynı kulüpte dövüşen ve ayrıca Türk profesyonel boksunun ilk ve tek dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Fırat Arslan ile iki kez ringe çıkan Bosnalı boksör Mummer Hukic, Ramazan Ayı’nın ilk gününe Türkiye’de başlamaya verdi ve tarihi Ayasofya Camii’nde namaz kıldı. Muammer Hukic, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası İslam Alemi için büyük bir maneviyatı temsil etmekte. Kendimizi burada muktedir hissetmekteyiz. Başta bu fethi İslam alemine hediye eden Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, burayı yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyorum" dedi.