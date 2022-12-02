Boksör Mehmet Mıstık, Antalyaspor’da

10 yılı aşan kariyerinde 60’ın üzerinde madalya kazanan kick boks sporcusu Mehmet Mıstık, Antalyaspor için ringe çıkacak.

Mıstık’ın Antalyaspor’a transferinin resmileştiği imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Canıtez ve Antalyaspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Yerlikaya katıldı. İmza töreninde konuşan Caner Canıtez, Başarılı sporcuları Antalyaspor çatısı altında toplamanın Antalyaspor yönetiminin hedefleri arasında bulunduğunun altını çizerek, "Bireysel sporcuların kırmızı beyazlı camiamız ile birlikte çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyoruz. Bu anlamda devam eden çalışmalarımız sonucunda Mehmet kardeşimizi bünyemize dâhil etmiş olduk. Bugüne kadar gelen süreçte kazandığı sayısız başarıları var. Daha yenilerini de birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"Büyük başarılar gelecek"

Ramazan Yerlikaya da daha önce bir başka başarılı kick boks sporcusu Sena Amine Nur Özgen’i Antalyaspor markası ile buluşturduklarını hatırlatarak, Mehmet Mıstık’a da "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu ve kick boks branşında büyük

başarıların geleceğine dair inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

"Hedef 4’te 4"

Artık Antalyaspor sporcusu olarak mücadele edecek olan Mehmet Mıstık ise sözlerinin başında Antalyaspor’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve sözlerine "Geçtiğimiz yıl 2 Türkiye şampiyonluğu 1 Dünya şampiyonluğu kazandım, son olarak milli takımımızla Avrupa Kick Boks 3.’lüğü kazanma onurunu yaşadık." Şeklinde devam etti ve 2023 sezonunda 4 müsabakada 4 altın madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.