Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “Tamamıyla oyunun hakimiydik”

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında evinde Bandırmaspor’u ağırlayan Bodrumspor evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Rakibimiz gergin olup iyi bir karakter koyacağını düşünüyorduk ki öyle başladı. İlk 20-25 dakika kendi adımıza sıkıntılı bir süreç geçti. İstediğimiz oyunu oturtamadık, çünkü rakibimiz müsaade etmedi. Gol yedikten sonra bir reaksiyon gösterdik. Golü bulduk, ikinci golü de bulduk ama yanılmıyorsam ofsaytmış. İkinci yarı tamamıyla oyunun hakimiydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı özellikle takımımızın farkı daha çok ortaya çıktı. Maçı koparamadık, hep söylüyorum puan değerli o yüzden biz aldığımız puanla yolumuza devam edeceğiz. İyi bir gidişatımız var” dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, “Geçen hafta içeride yaşadığımız sonuç nedeniyle çalkantılı bir hafta geçti. Takım olarak burada nasıl tepki vereceğimiz çok önemliydi. Mücadele ve oyun anlamında ilk yarı golü bulduk. Ondan sonra gol geldi. Baktığımızda Bandırmaspor her sahada her şartta her rakiple oynayabilecek bir gücü ve her zaman kapasitesi var. Bugün önemli olan bu tepkiyi vermekti. Maç mücadele anlamında yüksek mücadeleyle geçti. Son 6 haftada 4 beraberliğimiz oldu, kazanmak çok istiyoruz. Bu süreçte kazanamadık ama bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi kendi oyun kalitemize eklediğimizde kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.