Bodrumspor mutlak galibiyet için sahaya çıkacak

Bodrumspor ligin 6’ıncı haftasında evinde Manisa FK’yı konuk edecek. Altay mağlubiyetinin ardından Manisa maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı takım mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Manisa F.K.’nın deplasmanda etkili futbol oynadığını söyleyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Manisa takımı 2 hafta önce deplasmanda Samsun takımını yendi. Dolayısıyla deplasmanda daha iyi oynayan bir takım, zorlu bir rakip bizde zor takımız maç günü belli olacak her şey” dedi.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor ilk 5 maçında 3 galibiyet,1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı takım averaj ve maç fazlalığıyla 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta İzmir temsilcilerinden Altay ile deplasmanda karşılaşan Bodrumspor 2-0’lık mağlubiyetin ardından, ligin 6’ıncı haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçına konsantre oldu. Maçın hazırlıklarını başlayan Bodrumspor, İlçe Stadyumu’nda idmanlarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte Erkan Değişmez, Koray Kılınç, kaleci Ali Türkan, Onur Akbay, Süleyman Özdamar ve Üzeyir Ergün’ün sakatlıklarının olduğu bildirildi. Öte yandan, Bodrumspor idmanını kulüp başkanı Rıza Karakaya yerinde takip etti.

“Manisa maçı zor bir maç”

Manisa FK maçı ile ilgili değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İlk 5 hafta itibariyle ligin sonunda yer alan bir ekipler başında yer alan bir ekibin karşılaşması dolayısıyla büyük bir beklenti oluyor. 1’inci sonuncuyu yener diye ama futbolda böyle bir şey yok. Altay takımına baktığınız zaman geçen sene süper lig kadrosundan kalan 9 oyuncusu oynuyor. Dipte olmalarının verdiği sıkıntılı süreçten dolayı da bir direnç ortaya koydular. İyi olduğumuz nokta direncimiz, mücadele gücümüzde onu bile bastırdılar. 2 golü kendi hatamızdan yedik ama bu Altay’ın ortaya koyduğu mücadeleyi küçümsemez dolayısıyla çok doğru oynadılar biz eksik yaptık mağlup olduk. Manisa FK maçında Erkan’ın olmayacağı kesin, Koray’ın durumu net değil bu hafta bizimle idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu hafta olmasa bile diğer hafta Koray bizimle olur. Süleyman Özdamar, Onur ve Üzeyir’in hafif bir sakatlığı var. Ali’nin olmama şansı yüksek çünkü sakatlığı ciddi 2-3 hafta olmayacak. 30 kişilik bir takımız, şuan olmayan arkadaşlarımızın yerini de en az onlar kadar doldurabilecek kapasitede arkadaşlarımız var. Manisa maçı da zor bir maç ligdeki hiçbir maç kolay değil. Maç günü biz kolaylaştırır veya zorlaştırırız. Manisa takımı 2 hafta önce deplasmanda Samsun takımını yenerek geldi. Dolayısıyla deplasmanda daha iyi oynayan bir takım, zorlu bir rakip bizde zor takımız maç günü belli olacak her şey” dedi.

Deneyimli defans oyuncusu Ali Aytemur, “5 haftayı geride bıraktık. Çok önemli bir mücadele ortaya koyduk. Lider durumdayız son hafta talihsizlik yaşadık. 5’inci hafta karşılaşmasında ilk süre bulduğum dakikalar oldu. Umarım ligin geri kalanında daha fazla forma şansı bulabilirim. Ben takıma yeni katıldım ama buradaki ortam çok iyi. Çok mutluyuz, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.

Bodrumspor’un yabancı oyuncularından Dejan Drazic, “Şu ana kadar iyi gidiyor. Ben takımın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Lig çok uzun bir maraton, bazen kayıplar yaşayabiliriz bu hafta yaşadığımız gibi ama bu kayıpları telafi etmemiz için lig uzun bir maraton. Takımı çok iyi görüyorum. İlk geldiğimde hazırlanmam için az bir süre vardı. Bende bunun için hocadan süre istedim. Bu süre 4-5 haftalık bir süreydi ve o da geçti. Bu maç itibariyle oynadım ve fizik olarak daha çok oynayabileceğimi hissediyorum” dedi.