Bodrumspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig’n 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Kötü giden 3 haftanın sonunda kazanmak önemliydi. Bugün sadece 3 puan önemliydi. Bunu iyi bir oyunla da aldığımız için ben bugün mutluyum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Bodrumspor kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip Samet ve Omar’ın bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 galip girdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda girdiği net pozisyonlardan yararlanamazken maç yeşil-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bodrumspor 25 puanla 4’üncü sıraya yükselirken, yeniden Play-Off hattına girdi. Rakibi Gençlerbirliği ise 7 puanla 18’inci sırada kaldı.

İsmet Taşdemir: "Kazanmak önemliydi"

Maçtaki galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu haftaki rakibimiz konum itibariyle sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Genç bir rakip hata yapmaya müsait ama dirençli oynamaya çalışan bir takım. Maçın başında birinci bölge savunması yapacaklarını biliyorduk. Golü erken bulmamız işimizi birazcık daha kolaylaştırdı. Daha sonra ikinci golün gelmesi oyunu bizim adımıza koparttı, çok daha farklı şekilde de kopartabilirdik. Maalesef yine çok gol kaçırdık. Hep söyledim yine söyleyeceğim kaçırıyoruz evet, az gelip daha fazla attığımız zamanlarda gelecek. Kötü giden 3 haftanın sonunda kazanmak önemliydi. Bugün sadece 3 puan önemliydi. Bunu iyi bir oyunla da aldığımız için ben bugün mutluyum. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirebilmemiz için 3 hafta kaldı. Bu maçla beraber gelecek galibiyet serisi bizi birazcık daha farklı bir yere taşıyabilir. Onun peşindeyiz, ilk yarı sonuna kadar yakalayabilirsek bizim için çok güzel olur” dedi.

Mustafa Dalcı: "Gençlerbirliği zor durumda"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise , “Bu maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok. Zor bir görev aldık, Gençlerbirliği zor durumda. Genç oyuncularımızla sahanın içerisinde belli bir mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. İlk yarı kalan maçlarda puan ya da puanlar almak için sahanın içerisinde oyuncularımın mücadelesinde hiçbir sıkıntı yok ama genç oyuncularla belli bir yere kadar mücadele verebiliyorsun. İkinci yarıya kadar alacağımız puanlar neyse onlara talip olmaya çalışıyoruz. İçeride organize bir oyun seyredemiyoruz sadece şiddeti yüksek maçlarda direnç göstermeye çalışan bir anlayışımız var. Üzgünüz, kalan maçlarda puan almaya çalışacağız. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüze bakmamız lazım” diye konuştu.