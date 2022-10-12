Bodrumspor galibiyet serisi yakalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor ligin 9. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta kendi evinde Sakaryaspor’u 5 golle geçen yeşil-beyazlı ekip, galibiyet serisi yakalayarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bu çerçevede, ligde 14 puanla 4’üncü sırada yer alan Bodrumspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını Yalıçiftlik tesislerinde sürdürüyor. Dejan Drazic’in sakatlığından dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Kenan Özer ve Onur Akbay’ın durumunun ise maç günü netleşeceği bildirildi.

Bodrumspor’da mutlu olduğunu belirten Samet Yalçın, “3 haftadır galip gelemiyorduk. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda 5 golle galip geliriz. Hedefim her geçen gün daha iyi olmak. İnşallah bende kendimi yukarıya çekebilirim. Hedefimiz Erzurum deplasmanından galip gelmek, onun için çalışıyoruz. Bizim geçen seneden beri iyi bir ortamımız var. Bu sene de o devam ediyor ve öyle süreceğini düşünüyorum. Mağlubiyetler, beraberlikler bizim ailemizi bozmaz” diye konuştu.

Harun Alpsoy ise, “Tarihte ilk defa bu ligde oynuyoruz. Transfer olarak da benim için çok güzel fakat uzun bir sakatlıktan geri döndüm. Ligin 9’uncu haftasında Erzurumspor ile karşılaşacağız ve şuana kadar çok iyi oynuyoruz. Hocam inşallah gelecek maç için şans veriri ama bir sakatlıktan geri döndüm. Bunun için bir zaman lazım. 1,5 sene sakattım” ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir: "Erzurum zorlu bir deplasman, inşallah 3 puanla döneriz"

Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu hafta eksiklerimiz olarak Dejan’ın bir sıkıntısı var ve iki-üç hafta sürecek. Yekta bizimle çalışmalara başladı ama durumu daha belli değil. Çok fazla eksiğimiz yok, kontrol amaçlı Kenan ve Onur’u bugün idmanımıza almadık. Sonuçları geldikten sonra durumları belli olacak ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim için güzel bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir güzel haftayı yaşayabilmemiz için, Erzurum’dan güzel bir oyun çıkarmamız lazım. Bazen iyi oyunla da yetinemiyoruz çünkü Rize’de aynısını yaşadık. Skor almamız lazım, inşallah alabiliriz. İyi bir takım var. Mücadele ruhu yüksek, mücadelesini sonuna kadar veren bir takımımız var. O günde günümüzde olduğumuz zaman pozisyonları değerlendirebiliyoruz. Erzurum çok zorlu bir deplasman, formdalar son iki maçta 2 galibiyet aldılar. Geçen seneden kalma çok oyuncuları var. Bizi zor bir maç bekliyor, inşallah oradan 3 puanla dönen takım oluruz. Bizim takımımız ilk 3 haftadan sonra geçen seneki ve bu seneki ayrımı yapmamız söz konusu değil. Çünkü artık bizim takımımız bu. Bu sene bize katılan oyuncularımız da 3 ve 4 haftalık süre sonrası muhakkak ki performansları gelişecek ve gelişiyor. Daha da gelişecek arkadaşlarımız var. Koray ve Caner var. Dejan sakatlanmasa da ondan da o çıkışı bekliyorduk. Dolayısıyla biz bir takımız, Takım olarak birlikte oynadığımız zaman ön plana çıkıyoruz. Celal ve Adis’i birlikte değerlendireceğimiz zamanlarda gelecektir. Adana maçının ikinci yarısında ikisini birlikte değerlendirdik. 2-1 mağlubiyetten, 3-2’ye dönmüştük. Altay maçında ikisini beraber değerlendirdik ama tutmadı o maçta. Onunla beraber ön tarafta Koray var ve o da iyi geliyor. Bunlar tekli de olabilir, çiftlide olabilir. 3’üde bizim iyi oyuncumuz” dedi.