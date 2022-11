Bodrumspor Başkanı Karakaya: “Biz takımımıza güveniyoruz”

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor geçtiğimiz hafta ligi bay olarak geçti. Yeşil-beyazlı ekip ligin 11. haftasında evinde Boluspor ile karşılaşacak. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrumspor 18 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Boluspor maçı hazırlıklarını Yalıçiflik Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, kaleci Diogo ve Dejan’ın sakatlıklarından dolayı durumlarının maç gününe kadar belirsiz olduğu belirtildi. Boluspor karşısında galibiyet alarak yeniden seri yakalamak isteyen yeşil-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu görüldü. Öte yandan, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve kulüp yöneticisi Zeynel Kılıç takımın antrenman çalışmalarını yerinde takip etti.

"Burası çok huzurlu bir kulüp"

Ligin 10 haftasında takımın performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, “Biz takımımıza güveniyoruz. Bodrum’u en iyi şekilde temsil etmek ve bu ligde kalıcı olmak, iyi futbol izletmek gibi amaçlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bodrumspor ailesi olarak burası çok huzurlu bir kulüp. Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu bir kulüp ve bu da sahaya yansıyor Bodrum’a karşı ilgi günden güne artıyor. Ben takımımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize, Öztürk ailesine, Bodrum’a ve belediye çok teşekkür ediyorum bu birlik ve beraberlikle güzel işler yapacağız” diye konuştu.

"Biz iyi bir takımız"

Boluspor’un zor bir rakip olduğunu ancak yeşil-beyazlı ekibin de iyi bir takım olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Ev sahibi takım için sıkıntılı bir ekip ama herkesin kendine göre bir artısı var. Bizim de özellikle mücadele ruhu yüksek bir takım olmamız ve bunu sürdürebildiğimiz takdirde, her rakibimizi yenebiliriz veya maç sıkıntılı da geçebilir. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir rakiple oynayacağız ama bizde iyi bir takımız. Bu ligde ses getirebileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu sürdürebilmenin peşindeyiz. İki haftadır Onur’dan yoksunduk. Dejan, Sakarya maçında bileğini burktu. Yeni yeni idmanlara başladı. Bu hafta Dejan tam yetişmeyebilir ama Diogo ile alakalı ciddi bir sıkıntımız var, ondan da yoksun olabiliriz. Biz geçmişe dönüp bakmıyoruz. Oradan yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkartıp o hataları bir daha yapmamak üzerine yol alıyoruz” dedi.

Bodrumspor’un tecrübeli oyuncularından Recep Aydın, “Geçtiğimiz haftayı bay olarak geçtik. Rakiplerimiz kazandı, sıralama olarak bir-iki sıra aşağıya indik. Bu dönemde çok iyi çalıştık, hala çok iyi çalışıyoruz. Bu ligde Boluspor için geçerli değil en alttaki takımla oynamak bile çok zor. Her maç çok zor, her maça aynı ciddiyette çok çalışarak hazırlanıyoruz. Elimizden geleni her maçta çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Diğer maçlara baktığımızda takımımızın diğer takımlara göre daha olgun futbol oynayıp daha çok mücadele eden bir takım olarak gözüküyor. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Alabildiğimiz bütün puanları alıp ligi en iyi yerde bitireceğiz. Ziraat kupasında Altınordu ile karşılaşacağız. Bu maçta heyecandan ziyade benim eski arkadaşlarım var orada. Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız olmuştu. Onları göreceğim benim için mutluluk verici bir olay, inşallah skorda istediğimiz sonucu biz alırız ve öyle döneriz” diye belirtti.