Bodrum’da ultra maraton koşuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 kategoride düzenlenen ’BodRrun Ultra Maratonu’nda 370’den fazla sporcu mücadele etti.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile ilçede bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, 60K Ultra Maraton, 23K Short Trail, 10K Halikarnas Trail ve 6K Herodot Race kategorilerinde düzenlendi. Yarışa farklı ülkelerden sporcuları da olduğu yaklaşık 370 koşucu katıldı.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda hazırlanan alanda ısınma hareketlerini yapan sporcular, verilen startın ardından koşmaya başladı. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Paşatarlası Sokak, oradan da İçmeler mevkisine devam eden sporcular, tersaneler bölgesinden dağa tırmandı.

Kızılağaç, Torba ve Çamlık mahallelerindeki ormanlık alanlardan geçen sporcular, yarışı yine Belediye Meydanı’nda tamamladı. Katılan her sporcuya katılım madalyası verildi.

Yarışlar sonunda 6K kategorisi genel klasmanda erkeklerde Tuncay Saraç, kadınlarda ise Esra Uzun birinciliği elde etti. 10K Halikarnas Trail kategorisi genel klasmanda erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda da Fatma Taş bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucular oldu.

23K Short Trail kategorisi genel klasmanda erkeklerde Ali Gözükara birinci olurken, Rusya uyruklu Natalia Gyurten kadınlarda ilk sırada yer aldı. Yarışın en uzun ve zorlu parkuru 60K kategorisi genel klasmanda erkeklerde Kamil Inak birinciliği elde ederken kadınlarda Tülin Okyay birinci oldu.

Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nden koşuya katılan Süleyman Uçcu, bu yarışta her yıl koştuğunu ifade ederek, “Çok güzel bir yarış, çok hoşumuza gidiyor. Böyle etkinliklerin daha çok yaygınlaşmasını istiyorum. Koşalım, sporu herkes yapsın. Ben Mumcularlıyım. Ben orada antrenman yapıyorum. ‘Bu adam deli mi, hiç işi yok mu?’ diyorlardı. Ama şimdi, ‘sen nasıl yapıyorsun, nasıl sağlıklısın?’ diyorlar. Herkes koşmaya çalışıyor ve bu çok hoşuma gidiyor" dedi.

Zaman zaman zorlanmasına rağmen yarışı bırakmadığını dile getiren koşucu Özlem Aksakal ise, “Patika, gerçekten çok zorluydu. Yokuşu çıkarken ‘Acaba katılmasa mıydım?’ dedim. Fakat iniş çok zevkliydi. Çok zevkli bir 10K idi. Bence herkes bir kere denemeli. Yarışa başladığımda ilk kolaymış gibi geldi ama patikayı çıkarken zorlandım. Hatta patikayı çıkabilenlere kendi aramızda ‘keçi’ dedik. Sonra inerken biz de keçileştik. Gayet güzel bir koşuydu" diye konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verilecek.