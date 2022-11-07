Boca Juniors - Racing Club mücadelesinde toplam 11 kırmızı kart

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Mücadelede hakem Facundo Tello, tam kez 11 kırmızı kartına başvurdu.

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakada normal süresi 1-1 eşitlikle son ererken, uzatmaların 118. dakikasında Carlos Alcaraz’ın attığı golle, Boca Juniors’u 2-1’lik skorla mağlup eden Racing Club, kupayı müzesine götüren takım oldu. Gösterilen kartların ön planda olduğu mücadelede toplam 11 kırmızı kart çıktı. 90+5. dakikada Boca Juniors’da Villa, Racing Club’da ise Carbonero ilk kırmızı kartları gören isimler oldu. Uzatmalarla birlikte yedek oyuncular dahil 7 Boca Juniors, 3 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart çıkaran hakem Facundo Tello, yoğun itiraz sonucu Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra gösterdiği kartla birlikte, toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.