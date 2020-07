Boateng’den duygusal paylaşım

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.