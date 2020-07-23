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Boateng’den duygusal paylaşım
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİ İÇİN BUGÜN TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK HEYETE VEDA EDEN KEVİN PRİNCE BOATENG, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI.
Spor 23.07.2020, 21:02
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.
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