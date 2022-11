BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finalleri Antalya’da başlıyor

Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı teniste gençlerin dünya kupası olan BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finalleri Antalya’nın Serik ilçesinde başlıyor. 1 – 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada 23 ülkeden 32 milli takım katılıyor. Finallerde Türkiye milli tenis takımı, hem kızlar hem erkeklerde mücadele verecek.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun organizasyonunda gerçekleşecek olan BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finallerinin basın lansmanı Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Organizasyona Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile sporcular yer aldı. Turnuva Aspendos Antik Kentinde yapılan gösteri maçıyla başlarken, Türkiye tenis federasyonu başkanı Cengiz Durmuş, "Her bir turnuvada ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Çünkü oyuncularımız her turnuvada ayrı bir puan alarak, üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Turnuvaların hangi derecelerde olduğu da önemli. Burada açılışını yaptığımız uluslararası turnuva en önemlilerinden bir tanesi. Gençler dünya kupasında hem kızlar hem erkekler olarak Davis ve Junior turnuvalarını Antalya’da yapıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinin şehrinde tenis oynama şansına sahip olan sporcularımız hem başarılı olmak hem de ülkelerini tanıtabilmeleri fırsatı buluyor. Kurdukları arkadaşlık ve dostluklarla dünyada gittikleri yerde her zaman elçi oluyorlar. Bugün burada bunlardan bir tanesini yaşıyoruz. Heyecanlıyım. Sporcularımız başarılı ve şampiyon olmak için yarışacaklar. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımı acısından en en önemli lokasyona sahip olduğunu görecekler" diye konuştu.

Turnuvada iddialı olduğunu belirten Amerikalı sporcu, "Çok heyecanlıyım çok büyük bir turnuva. Dünya turnuvası. Daha önce Antalya ve İstanbul’a gelmiştim. Çok güzel bir yer" ifadesini kullandı.